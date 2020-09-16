ПСЖ предоставит видео, на котором видно, как Неймара назвали обезьяной
ПСЖ работает над сбором доказательств того, что Неймар во время матча с "Марселем" (0:1) подвергся расистским оскорблениям.
По сведениям Get French Football News, парижане предоставят видео, на котором отчетливо видно, что защитник "Марселя" Альваро Гонсалес назвал Неймара обезьяной на испанском языке.
Отмечается, что ПСЖ получил видео от компании BeIN Sports, которая транслировала игру на Ближнем Востоке. При этом у французского вещателя канала Téléfoot таких кадров не нашлось.
Напомним, что ходе стычки Неймар ударил Гонсалеса, за что может быть дисквалифицирован на 6-7 матчей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13