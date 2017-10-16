ПСЖ предпримет попытки подписать Коутиньо из-за Неймара

Французский ПСЖ предпримет попытки подписать полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, информирует le10sport.com.

Однако, по сведениям издания, 25-летний хавбек стал трансферной целью парижан не по требованию тренерского штаба, а из-за желания ведущего вингера "красно-синих" Неймара, который считает, что его соотечественник способен стать реальным усилением состава команды.

Напомним, в лазарете ПСЖ продолжают оставаться четыре игрока. | soccernews.ru