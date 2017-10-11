ПСЖ предпримет попытки заполучить нового вратаря уже в январе

Французский ПСЖ намерен предпринять попытки заполучить голкипера итальянского "Милана" Джанлуиджи Доннарумму.

Как информирует TMW, тренерский штаб парижан остался не удовлетворен действиями в текущем сезоне своих вратарей - Кевина Траппа и Альфонса Ареоля. Поэтому клуб планирует сделать предложение "россонери" по их 18-летнему стражу ворот уже в зимнее трансферное окно.

Напомним, ПСЖ готов заплатить за Канте требуемую сумму. | soccernews.ru