ПСЖ предпримет попытки заполучить нового вратаря уже в январе

Теги джанлуиджи доннаруммапсжальфонс ареолякевин траппмилан

ПСЖ предпримет попытки заполучить нового вратаря уже в январеФранцузский ПСЖ намерен предпринять попытки заполучить голкипера итальянского "Милана" Джанлуиджи Доннарумму.

Как информирует TMW, тренерский штаб парижан остался не удовлетворен действиями в текущем сезоне своих вратарей - Кевина Траппа и Альфонса Ареоля. Поэтому клуб планирует сделать предложение "россонери" по их 18-летнему стражу ворот уже в зимнее трансферное окно.

Напомним, ПСЖ готов заплатить за Канте требуемую сумму. | soccernews.ru

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