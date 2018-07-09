ПСЖ представил Буффона

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ПСЖ представил Буффона

Сегодня ПСЖ официально представил своего нового голкипера Джанлуиджи Буффона.

Отметим, что на представление пришло большое количество фанатов парижского клуба, которые устроили Буффону теплый прием.

 

@gianluigibuffon = an ultra #NoPyroNoParty @psg

Публикация от 433 | Football (Soccer) (@433)

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