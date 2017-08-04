ПСЖ представил Неймара

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ПСЖ представил Неймара

ПСЖ официально представил бразильского форварда Неймара.

Окружение Неймара выкупило его контракт за 222 миллиона евро.

Напомним, что игрок подписал с французским клубом пятилетнее соглашение.

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