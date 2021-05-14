ПСЖ представил новую домашнюю форму

ПСЖ провёл презентацию формы, в которой команда будет играть в домашних матчах следующего сезона.

Экипировка выполнена в тёмно-синем цвете с красными и белыми вставками. Её будут выпускать под брендом Jordan.

Технический спонсор французского клуба - компания Nike.

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Découvrez notre domicile #PSGxJordan pour la saison 21/22 ! ✨



Une collection qui rend hommage à la jeunesse, sa diversité, son éclectisme et son énergie ! #WeAreParis pic.twitter.com/ZdOMB5TCyd — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 14, 2021

ПСЖ борется за чемпионство с "Лиллем", отставая от лидера на 3 очка за два тура до окончания Лиги 1. В финале Кубка Франции парижане сразятся с "Монако".

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