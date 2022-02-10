ПСЖ представил новую форму

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ПСЖ представил новую форму

ПСЖ провёл презентацию четвёртой формы на сезон 2021/22.

Экипировка от Jordan Brand выполнена в белом цвете.

ПСЖ лидирует в Лиге 1, набрав 56 очков в 23 турах. В 1/8 финала ЛЧ парижане встретятся с мадридским "Реалом".

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