ПСЖ представил новую форму

ПСЖ провёл презентацию четвёртой формы на сезон 2021/22.

Экипировка от Jordan Brand выполнена в белом цвете.

⚽ #PSGxJordan



Le @PSG_inside présente son maillot ℎ pour la saison 2021/2022 réalisé dans le cadre de son partenariat exclusif avec la marque @Jumpman23 ⬜



▶️ https://t.co/6J7PiUO0ZG pic.twitter.com/xFNOrsQFub — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 10, 2022

ПСЖ лидирует в Лиге 1, набрав 56 очков в 23 турах. В 1/8 финала ЛЧ парижане встретятся с мадридским "Реалом".

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