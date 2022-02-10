ПСЖ представил новую форму
ПСЖ провёл презентацию четвёртой формы на сезон 2021/22.
Экипировка от Jordan Brand выполнена в белом цвете.
⚽ #PSGxJordan— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 10, 2022
Le @PSG_inside présente son maillot ℎ pour la saison 2021/2022 réalisé dans le cadre de son partenariat exclusif avec la marque @Jumpman23 ⬜
▶️ https://t.co/6J7PiUO0ZG pic.twitter.com/xFNOrsQFub
ПСЖ лидирует в Лиге 1, набрав 56 очков в 23 турах. В 1/8 финала ЛЧ парижане встретятся с мадридским "Реалом".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13