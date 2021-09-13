ПСЖ представил стильную третью форму на сезон (фото)
Фото: сайт ПСЖ
Пресс-служба "Пари Сен-Жермен" на официальном сайте презентовала третью форму команды на нынешний сезон.
Экипировка выполнена в черном и сером цветах. Изготовителем формы является компания Nike. На некоторых изделиях указаны почтовые индексы районов Парижа.
В нынешнем сезоне ПСЖ проиграл матч за Суперкубок Франции, но в Лиге 1 парижский клуб выиграл пять матчей из пяти.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
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|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
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|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
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|17
|Сент-Этьен
|28
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|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13