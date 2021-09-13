ПСЖ представил стильную третью форму на сезон (фото)

Фото: сайт ПСЖ

Пресс-служба "Пари Сен-Жермен" на официальном сайте презентовала третью форму команды на нынешний сезон.

Экипировка выполнена в черном и сером цветах. Изготовителем формы является компания Nike. На некоторых изделиях указаны почтовые индексы районов Парижа.

В нынешнем сезоне ПСЖ проиграл матч за Суперкубок Франции, но в Лиге 1 парижский клуб выиграл пять матчей из пяти.

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