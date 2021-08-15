ПСЖ представил всех новичков на "Парк де Пренс"
Фото: инстаграм ПСЖ
ПСЖ представил всех новичков команды перед игрой против "Страсбура" (4:2).
В презентации на "Парк де Пренс" приняли участие голкипер Джанлуиджи Доннарумма, защитники Серхио Рамос и Ашраф Хакими, полузащитник Джорджиньо Вейналдум, а также нападающий Лионель Месси.
Все футболисты вышли в футболках с надписью: "Мы Париж".
Вейналдум и Хакими попали в стартовый состав на матч. Месси, Рамос и Доннарумма не были в заявке.
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|Страсбур
|27
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|11
|Анжер
|28
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|12
|Бордо
|28
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|Нант
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|Брест
|28
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|Дижон
|28
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|28
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|18
|Ним
|28
|27
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|20
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