ПСЖ представил всех новичков на "Парк де Пренс"

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ПСЖ представил всех новичков на "Парк де Пренс"Фото: инстаграм ПСЖ

ПСЖ представил всех новичков команды перед игрой против "Страсбура" (4:2).

В презентации на "Парк де Пренс" приняли участие голкипер Джанлуиджи Доннарумма, защитники Серхио Рамос и Ашраф Хакими, полузащитник Джорджиньо Вейналдум, а также нападающий Лионель Месси.

Все футболисты вышли в футболках с надписью: "Мы Париж".

Вейналдум и Хакими попали в стартовый состав на матч. Месси, Рамос и Доннарумма не были в заявке.

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