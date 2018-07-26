ПСЖ представил выездной комплект формы на сезон 2018/2019

2 Теги псж

ПСЖ представил выездной комплект формы на сезон 2018/2019ПСЖ представил выездной комплект своей игровой формы на сезон 2018/2019. Выполнена она будет в светлых тонах.

Напомним, Кавани не хочет конфликтовать с ПСЖ из-за перехода в "Реал". | soccernews.ru

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