ПСЖ преодолел отметку в 2500 голов в чемпионате Франции

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани оформил дубль в первом тайме матча десятого тура Лиги 1 против "Ниццы".

Как сообщает Squawka, первый гол уругвайца в этом поединке стал для парижан 2500-м в рамках чемпионата Франции.

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