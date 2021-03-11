ПСЖ прервал рекордную серию "Барселоны" в Лиге Чемпионов

"Барселона" впервые за 14 лет не вышла в 1/4 финала Лиги Чемпионов, вылетев от ПСЖ (1:4, 1:1).

Весной 2007 года "сине-гранатовые" не смогли пройти "Ливерпуль" из-за правила гостевого гола.

После этого каталонская команда регулярно пробивалась в четвертьфинал ЛЧ - 13 раз подряд. Это рекордная серия в истории турнира.

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