ПСЖ претендует на двух звёзд Серии А

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ПСЖ претендует на двух звёзд Серии А

ПСЖ намерен усилить свой состав игроками "Наполи" и "Ювентуса", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в сферу интересов попали защитник неаполитанцев Калиду Кулибали и хавбек "старой синьоры" Миралем Пьянич.

Спортивный директор ПСЖ Леонардо уже общался с агентом вышеупомянутых игроков Фали Рамадани.

В текущем сезоне 28-летний Кулибали сыграл за "Наполи" 21 матч, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 70 миллионов евро.

29-летний Пьянич за указанный период забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 32 играх в составе "Ювентуса". Его рыночная стоимость - 65 миллионов евро.

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