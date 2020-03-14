ПСЖ претендует на двух звёзд Серии А
ПСЖ намерен усилить свой состав игроками "Наполи" и "Ювентуса", сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, в сферу интересов попали защитник неаполитанцев Калиду Кулибали и хавбек "старой синьоры" Миралем Пьянич.
Спортивный директор ПСЖ Леонардо уже общался с агентом вышеупомянутых игроков Фали Рамадани.
В текущем сезоне 28-летний Кулибали сыграл за "Наполи" 21 матч, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 70 миллионов евро.
29-летний Пьянич за указанный период забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 32 играх в составе "Ювентуса". Его рыночная стоимость - 65 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
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|26
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|2
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|26
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|3
|Интер Милан
|25
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|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16