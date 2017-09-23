ПСЖ претендует на Милинковича-Савича

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ПСЖ претендует на Милинковича-Савича

Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич может продолжить карьеру во Франции, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 22-летний серб интересен ПСЖ, который готов составить конкуренцию в борьбе за футболиста "Баварии" и "Манчестер Сити".

В стартовавшем сезоне Милинкович-Савич сыграл за "Лацио" 7 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. 

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