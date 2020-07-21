ПСЖ презентовал новую форму, приуроченную к 50-летию клуба

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ПСЖ презентовал новую форму, приуроченную к 50-летию клуба

Состоялась презентация новой домашней формы ПСЖ, в которой команда будет играть в следующем сезоне.

Экипировка выполнена в традиционном тёмно-синем цвете. Технический спонсор - компания Nike.

Новая форма приурочена к 50-летнему юбилею клуба и отдаёт дань уважения легендарной футболке, разработанной в 70-х годах прошлого века.

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