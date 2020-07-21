ПСЖ презентовал новую форму, приуроченную к 50-летию клуба
Состоялась презентация новой домашней формы ПСЖ, в которой команда будет играть в следующем сезоне.
Экипировка выполнена в традиционном тёмно-синем цвете. Технический спонсор - компания Nike.
Новая форма приурочена к 50-летнему юбилею клуба и отдаёт дань уважения легендарной футболке, разработанной в 70-х годах прошлого века.
❤️— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 21, 2020
Pour ses 5⃣0⃣ ans, le @PSG_inside redonne vie à son maillot de légende #ICICESTPARIS
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
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|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13