ПСЖ презентовал новую "космическую" форму

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ПСЖ презентовал новую "космическую" форму

ПСЖ представил новый оригинальный комплект формы, созданный совместно с брендом Jordan.

В этот раз экипировка выполнена в фиолетовом и розовом цветах. Её разработчики вдохновлялись космическими явлениями, в частности, Млечным путём.

ПСЖ по итогам 21 тура занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1 по дополнительным показателям.

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