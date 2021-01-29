ПСЖ презентовал новую "космическую" форму

ПСЖ представил новый оригинальный комплект формы, созданный совместно с брендом Jordan.

В этот раз экипировка выполнена в фиолетовом и розовом цветах. Её разработчики вдохновлялись космическими явлениями, в частности, Млечным путём.

ПСЖ по итогам 21 тура занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1 по дополнительным показателям.

Не пропустите: Почеттино высказался о возможном переходе Рамоса в ПСЖ. | http://soccernews.ru