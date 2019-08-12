ПСЖ приблизился к трансферу Дибалы
ПСЖ стал ближе к приобретению аргентинского нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, парижский клуб провел переговоры с агентом футболиста. ПСЖ готов платить форварду зарплату на общую сумму в 60 миллионов евро в течение пяти лет.
Ранее сообщалось, что Дибалой интересуются "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед", но трансфер аргентинца в английскую Премьер-лигу так и не состоялся.
25-летний Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года. Всего он провел за итальянский клуб 182 матча во всех турнирах, в которых забил 78 голов и отдал 30 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: ПСЖ разрешил "Реалу" провести переговоры с Неймаром. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Снейдер объявил о завершении карьеры
-
Бекхэм предложил Кавани перейти в его клуб
-
Роналду высказался о Зидане
-
Стали известны условия контракта Джорджевича с "Локомотивом"
-
"Ювентус" нацелился на Эриксена
-
"Спартак" показал, что было за кадром матча РПЛ с "Ахматом"
-
ПСЖ приблизился к трансферу Дибалы
-
"Торпедо" объявило о переходе бывшего игрока "Спартака"
-
Молодой игрок "Ростова" забил гол в стиле Роналду и Ибрагимовича
-
"Бавария" предложила "Барселоне" два варианта по трансферу Коутиньо
-
2
Зидан высказался о роли Хамеса и Бэйла в "Реале"
-
"Наполи" согласовал рекордный трансфер в истории клуба
-
ЦСКА близок к покупке трансферной цели "Зенита"
-
Стерлинг может подписать контракт на сумму более 100 миллионов евро
-
В "Зените" отреагировали на слухи о возможной увольнении главного скаута
-
"Локомотив" объявил о переходе форварда "Зенита"
-
Чалов получил серьезную травму лица в матче с "Сочи"
-
2
Сестра Неймара ответила фанатам ПСЖ, оскорбившим форварда
-
3
Ван Дейк высказался о возможном выигрыше "Золотого мяча"
-
"Удинезе" нацелился на игрока "Спартака" Зелимхана Бакаева
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17