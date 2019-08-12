ПСЖ приблизился к трансферу Дибалы

ПСЖ стал ближе к приобретению аргентинского нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, парижский клуб провел переговоры с агентом футболиста. ПСЖ готов платить форварду зарплату на общую сумму в 60 миллионов евро в течение пяти лет.

Ранее сообщалось, что Дибалой интересуются "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед", но трансфер аргентинца в английскую Премьер-лигу так и не состоялся.

25-летний Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года. Всего он провел за итальянский клуб 182 матча во всех турнирах, в которых забил 78 голов и отдал 30 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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