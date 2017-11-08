ПСЖ придется продать игроков на 80 миллионов евро, чтобы вписаться в правила ФФП

ПСЖ будет вынужден продать нескольких футболистов, сообщает RMC.

По сведениям издания, парижскому клубу нужно заработать на трансферах 80 миллионов евро, чтобы не нарушить правила финансового фэйр-плей.

Ожидается, что ПСЖ выставит на трансфер полузащитников Анхеля Ди Марию, Лукаса Моуру и Хавьера Пасторе.

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