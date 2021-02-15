ПСЖ придётся расстаться с Мбаппе, чтобы подписать Месси

Теги псжбарселоналионель мессикилиан мбаппе

ПСЖ придётся расстаться с Мбаппе, чтобы подписать Месси

Потенциальное подписание капитана "Барселоны" Лионеля Месси вынудит ПСЖ продать нападающего Килиана Мбаппе, утверждает L’Equipe.

По сведениям издания, учитывая, что зарплата аргентинца будет более 40 миллионов евро в год, клубу придётся расстаться с другим высокооплачиваемым игроком.

Парижане не допустят уход Неймара, потому что он дружит с Месси и максимально содействует его переходу.

В связи с этим покинуть ПСЖ должен Мбаппе, который до сих пор не согласился продлить контракт, истекающий через 1,5 года.

Не пропустите: Почеттино попробует подписать Льориса в ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА объявил о переходе Бохинена

ЦСКА объявил о переходе Бохинена

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов