ПСЖ придётся расстаться с Мбаппе, чтобы подписать Месси

Потенциальное подписание капитана "Барселоны" Лионеля Месси вынудит ПСЖ продать нападающего Килиана Мбаппе, утверждает L’Equipe.

По сведениям издания, учитывая, что зарплата аргентинца будет более 40 миллионов евро в год, клубу придётся расстаться с другим высокооплачиваемым игроком.

Парижане не допустят уход Неймара, потому что он дружит с Месси и максимально содействует его переходу.

В связи с этим покинуть ПСЖ должен Мбаппе, который до сих пор не согласился продлить контракт, истекающий через 1,5 года.

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