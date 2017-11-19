ПСЖ придется заплатить "Манчестер Юнайтед" солидную сумму, в случае подписания летом Моуринью

Теги псжжозе моуриньюманчестер юнайтед

ПСЖ придется заплатить "Манчестер Юнайтед" солидную сумму, в случае подписания летом МоуриньюПодписание контракта с главным тренером английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью по окончанию текущего сезона может обойтись французскому ПСЖ в солидную сумму.

Так, по сведениям Sunday Mirror, за расторжение контракта с "красными дьяволами" следующим летом португальский специалист будет вынужден выложить своему клубу 33 миллиона евро. Однако очевидно, что в случае своего ухода в стан парижан, именно им придется покрывать расходы Моуринью.

Напомним, ПСЖ готовит предложение по хавбеку дортмундской "Боруссии". | soccernews.ru

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