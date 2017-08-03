ПСЖ придумал два способа обойти запрет Ла Лиги на трансфер Неймара

Теги барселонапсжнеймар

ПСЖ придумал два способа обойти запрет Ла Лиги на трансфер Неймара

ПСЖ, несмотря на запрет Ла Лиги на трансфер нападающего "Барселоны" Неймара, не теряет надежд подписать звёздного бразильца.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, парижане придумали два способа обойти запрет. 

Первый вариант - французский клуб заплатит 222 миллиона евро "Барселоне", чтобы "сине-гранатовые" сами провели эту операцию через лигу. Второй вариант - ПСЖ получит юридический отказ и будет пытаться совершить трансфер через ФИФА.

Не пропустите: Президент Франции прокомментировал скорый трансфер Неймара в ПСЖ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Чемпион начинает защиту титула: "Монако" принимает "Тулузу"

Чемпион начинает защиту титула: "Монако" принимает "Тулузу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов