ПСЖ придумал два способа обойти запрет Ла Лиги на трансфер Неймара

ПСЖ, несмотря на запрет Ла Лиги на трансфер нападающего "Барселоны" Неймара, не теряет надежд подписать звёздного бразильца.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, парижане придумали два способа обойти запрет.

Первый вариант - французский клуб заплатит 222 миллиона евро "Барселоне", чтобы "сине-гранатовые" сами провели эту операцию через лигу. Второй вариант - ПСЖ получит юридический отказ и будет пытаться совершить трансфер через ФИФА.

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