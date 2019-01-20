ПСЖ придумал, как обойти финансовый фэйр-плей при трансфере Аллана из "Наполи"

ПСЖ всерьез нацелен на покупку хавбека "Наполи" Аллана.

Как сообщает Football Italia, руководство парижан придумало, как провернуть сделку, чтобы избежать наказания за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Так, одна из компаний, принадлежащая владельцам ПСЖ, подпишет спонсорское соглашение с "Наполи". Таким образом, неаполитанцы получат необходимую сумму за несколько лет спонсорских выплат.

Напомним, что трансферная стоимость Аллана оценивается в 70 миллионов евро.

В этом сезоне Аллан провел 25 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Читайте также: Мбаппе сделал заявление о возможном переходе в "Реал". | http://soccernews.ru