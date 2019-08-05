ПСЖ придумал как потратить деньги с возможной продажи Неймара

1 Теги псжнеймарджанлуиджи доннаруммапауло дибала

ПСЖ придумал как потратить деньги с возможной продажи Неймара

ПСЖ определился с трансферными целями, в случае продажи Неймара.

Как сообщает Paris United, если клуб сможет продать бразильца, то на вырученные деньги парижане хотят подписать голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннарумму и форварда "Ювентуса" Пауло Дибалу.

Отмечается, что на покупке футболистов настаивает спортивный директор ПСЖ Леонардо.

В прошлом сезоне Доннарумма провел 39 матчей, из них в 14 отстоял на ноль. На счету Дибалы 10 голов и 6 ассистов в 42 играх.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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