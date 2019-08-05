ПСЖ придумал как потратить деньги с возможной продажи Неймара
ПСЖ определился с трансферными целями, в случае продажи Неймара.
Как сообщает Paris United, если клуб сможет продать бразильца, то на вырученные деньги парижане хотят подписать голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннарумму и форварда "Ювентуса" Пауло Дибалу.
Отмечается, что на покупке футболистов настаивает спортивный директор ПСЖ Леонардо.
В прошлом сезоне Доннарумма провел 39 матчей, из них в 14 отстоял на ноль. На счету Дибалы 10 голов и 6 ассистов в 42 играх.
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|М
|О
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|38
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|2
|Лилль
|38
|75
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|Лион
|38
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|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27