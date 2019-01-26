ПСЖ пригласил экс-тренера "Арсенала" на пост генерального менеджера
ПСЖ ведет переговоры с бывшим главным тренером "Арсенала" Арсеном Венгером. Об этом информирует ESPN.
Французский клуб планирует назначить 69-летнего тренера на пост генерального менеджера.
На данный момент не известно, какое решение примет Венгер. Возможно, француз планирует продолжить тренерскую карьеру. Однако ПСЖ видит его в руководстве клуба.
Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет назначить 69-летнего специалиста спортивным директором клуба.
Венгер покинул пост наставника "Арсенал" прошлым летом и в данный момент является безработным. Венгер не намерен завершать карьеру и в данный момент находится в поисках работы.
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