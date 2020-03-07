ПСЖ приготовил 100 миллионов на игрока "Лацио"
ПСЖ всерьез нацелился на покупку хавбека "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководство парижан готово выделить на трансфер 25-летнего серба 100 миллионов евро.
Милинкович-Савич выступает за "орлов" с 2015 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.
В этом сезоне на счету игрока 5 голов и 6 ассистов в 31 игре.
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