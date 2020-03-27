ПСЖ приготовил предложение для Кулибали

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ПСЖ приготовил предложение для Кулибали

ПСЖ готовится подписать защитника "Наполи" Калиду Кулибали.

По сведениям журналиста Николо Скиры, французский клуб готовит для 28-летнего сенегальца соглашение до 2025 года с зарплатой 10 миллионов евро, не считая бонусов.

Напомним, что "Наполи" готов расстаться с лидером обороны за 100 миллионов евро. Отмечается, что Кулибали уже обзавелся квартирой в Париже.

В текущем сезоне Кулибали принял участие в 21 игре, но результативными действиями не отличился.

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