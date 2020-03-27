ПСЖ приготовил предложение для Кулибали
ПСЖ готовится подписать защитника "Наполи" Калиду Кулибали.
По сведениям журналиста Николо Скиры, французский клуб готовит для 28-летнего сенегальца соглашение до 2025 года с зарплатой 10 миллионов евро, не считая бонусов.
Напомним, что "Наполи" готов расстаться с лидером обороны за 100 миллионов евро. Отмечается, что Кулибали уже обзавелся квартирой в Париже.
В текущем сезоне Кулибали принял участие в 21 игре, но результативными действиями не отличился.
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|28
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|28
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|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
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|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
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|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13