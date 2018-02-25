ПСЖ принимает "Марсель" в центральном поединке чемпионата Франции

ПСЖ – "Марсель"

Стадион: "Парк де Пренс" (Париж, Франция)

Начало матча: 23:00

Арбитр: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)

Центральный матч 27 тура французской Лиги 1 состоится в Париже на стадионе "Парк де Пренс", где встретятся ПСЖ и "Марсель". Несмотря на первое и третье место команд в чемпионате, "южане" не являются конкурентами подопечных Эмери в борьбе за чемпионство, и это подтверждают 13 очков отставания в турнирной таблице. Но дать бой парижанам марсельцы определенно могут, тем более встреча первого круга между этими соперниками завершилась боевой ничьей - 2:2.

Главное событие из последних недель жизни ПСЖ – это тот самый матч Лиги Чемпионов, в котором "красно-синие" проиграли "Реалу" (1:3), причем, по мнению многих, незаслуженно. После этого был дежурная победа в Лиге 1 над "Страсбуром" (5:2), и теперь парижанам предстоит два подряд матча против "Марселя". Первый из них состоится в рамках чемпионата Франции, второй – в кубке страны.

ПСЖ сейчас важно продолжить побеждать и готовить себя к ответной игре с мадридцами, благо соперник у Неймара и компании не самый слабый. Вряд ли Эмери будет серьезно ротировать состав – болельщикам на "Парк де Пренс" нужно вернуть надежду на светлое будущее команды, а сделать это можно только путем уверенной победы над "Марселем".

"Провансальцы" пока борются за вторую строчку Лиги 1 – расстояние между ними и "Монако" составляет всего 1 балл. Команда Руди Гарсии сейчас пребывает просто в отменной форме: в чемпионате и кубке страны марсельцы не проигрывают уже 10 матчей к ряду, причем в 8 из них были добыты победы. Даже несмотря на проигрыш в ответном матче Лиги Европы против "Браги" (0:1), южане прошли дальше – первая встреча завершилась их разгромной победой (3:0).

Интересные факты противостояния ПСЖ и "Марселя":

ПСЖ выиграл 13 последних домашних матчей чемпионата Франции.

Беспроигрышная серия "Марселя" в Лиге 1 составляет 8 матчей.

В 6 из 7 последних встреч команд на "Парк де Пренс" между ПСЖ и "Марселем" хозяева не пропустили ни одного гола.

Ориентировочные составы на игру:

ПСЖ: Ареоля, Алвес, Силва, Маркиньос, Берчиче, Диарра, Вератти, Рабьо, Неймар Мбаппе, Кавани.

"Марсель": Пеле, Сакай, Рами, Роланду, Амави, Замбо-Ангиссо, Луис Густаво, Товен, Сансон, Пайет, Жермен.

Прогноз на матч ПСЖ – "Марсель":

"Марсель" сейчас силен как никогда, однако букмекеры не особо верят в их успех на "Парк де Пренс". ПСЖ будет рвать и метать на домашней арене, дабы доказать свою состоятельность как самим себе, так и всей Европе. Матч должен получиться результативным, несмотря но, что 5 из 7 последних поединков между этими соперниками закончились с одинаковым счетом – 2:0 в пользу ПСЖ.

Вероятность победы ПСЖ букмекеры оценивают коэффициентом 1,27, ничьей – 7,00, победы "Марселя" – 11,50.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

Не пропустите: Итоги первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов