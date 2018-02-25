ПСЖ принимает "Марсель" в центральном поединке чемпионата Франции
ПСЖ – "Марсель"
Стадион: "Парк де Пренс" (Париж, Франция)
Начало матча: 23:00
Арбитр: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
Центральный матч 27 тура французской Лиги 1 состоится в Париже на стадионе "Парк де Пренс", где встретятся ПСЖ и "Марсель". Несмотря на первое и третье место команд в чемпионате, "южане" не являются конкурентами подопечных Эмери в борьбе за чемпионство, и это подтверждают 13 очков отставания в турнирной таблице. Но дать бой парижанам марсельцы определенно могут, тем более встреча первого круга между этими соперниками завершилась боевой ничьей - 2:2.
Главное событие из последних недель жизни ПСЖ – это тот самый матч Лиги Чемпионов, в котором "красно-синие" проиграли "Реалу" (1:3), причем, по мнению многих, незаслуженно. После этого был дежурная победа в Лиге 1 над "Страсбуром" (5:2), и теперь парижанам предстоит два подряд матча против "Марселя". Первый из них состоится в рамках чемпионата Франции, второй – в кубке страны.
ПСЖ сейчас важно продолжить побеждать и готовить себя к ответной игре с мадридцами, благо соперник у Неймара и компании не самый слабый. Вряд ли Эмери будет серьезно ротировать состав – болельщикам на "Парк де Пренс" нужно вернуть надежду на светлое будущее команды, а сделать это можно только путем уверенной победы над "Марселем".
"Провансальцы" пока борются за вторую строчку Лиги 1 – расстояние между ними и "Монако" составляет всего 1 балл. Команда Руди Гарсии сейчас пребывает просто в отменной форме: в чемпионате и кубке страны марсельцы не проигрывают уже 10 матчей к ряду, причем в 8 из них были добыты победы. Даже несмотря на проигрыш в ответном матче Лиги Европы против "Браги" (0:1), южане прошли дальше – первая встреча завершилась их разгромной победой (3:0).
Интересные факты противостояния ПСЖ и "Марселя":
ПСЖ выиграл 13 последних домашних матчей чемпионата Франции.
Беспроигрышная серия "Марселя" в Лиге 1 составляет 8 матчей.
В 6 из 7 последних встреч команд на "Парк де Пренс" между ПСЖ и "Марселем" хозяева не пропустили ни одного гола.
Ориентировочные составы на игру:
ПСЖ: Ареоля, Алвес, Силва, Маркиньос, Берчиче, Диарра, Вератти, Рабьо, Неймар Мбаппе, Кавани.
"Марсель": Пеле, Сакай, Рами, Роланду, Амави, Замбо-Ангиссо, Луис Густаво, Товен, Сансон, Пайет, Жермен.
Прогноз на матч ПСЖ – "Марсель":
"Марсель" сейчас силен как никогда, однако букмекеры не особо верят в их успех на "Парк де Пренс". ПСЖ будет рвать и метать на домашней арене, дабы доказать свою состоятельность как самим себе, так и всей Европе. Матч должен получиться результативным, несмотря но, что 5 из 7 последних поединков между этими соперниками закончились с одинаковым счетом – 2:0 в пользу ПСЖ.
Вероятность победы ПСЖ букмекеры оценивают коэффициентом 1,27, ничьей – 7,00, победы "Марселя" – 11,50.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|26
|68
|2
|Монако
|27
|57
|3
|Марсель
|26
|55
|4
|Лион
|26
|49
|5
|Монпелье
|27
|39
|6
|Нант
|27
|39
|7
|Ренн
|27
|38
|8
|Бордо
|26
|35
|9
|Ницца
|26
|35
|10
|Генгам
|27
|35
|11
|Дижон
|27
|35
|12
|Сент-Этьен
|26
|33
|13
|ФК Кан
|27
|32
|14
|Страсбур
|27
|31
|15
|Амьен
|27
|29
|16
|Тулуза
|27
|28
|17
|Анжер
|27
|28
|18
|Труа
|27
|28
|19
|Лилль
|27
|27
|20
|Метц
|27
|19