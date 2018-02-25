ПСЖ принимает "Марсель" в центральном поединке чемпионата Франции

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ПСЖ принимает "Марсель" в центральном поединке чемпионата Франции

ПСЖ – "Марсель" 

Стадион: "Парк де Пренс" (Париж, Франция)

Начало матча: 23:00

Арбитр: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)

Центральный матч 27 тура французской Лиги 1 состоится в Париже на стадионе "Парк де Пренс", где встретятся ПСЖ и "Марсель". Несмотря на первое и третье место команд в чемпионате, "южане" не являются конкурентами подопечных Эмери в борьбе за чемпионство, и это подтверждают 13 очков отставания в турнирной таблице. Но дать бой парижанам марсельцы определенно могут, тем более встреча первого круга между этими соперниками завершилась боевой ничьей - 2:2.

Главное событие из последних недель жизни ПСЖ – это тот самый матч Лиги Чемпионов, в котором "красно-синие" проиграли "Реалу" (1:3), причем, по мнению многих, незаслуженно. После этого был дежурная победа в Лиге 1 над "Страсбуром" (5:2), и теперь парижанам предстоит два подряд матча против "Марселя". Первый из них состоится в рамках чемпионата Франции, второй – в кубке страны.

ПСЖ сейчас важно продолжить побеждать и готовить себя к ответной игре с мадридцами, благо соперник у Неймара и компании не самый слабый. Вряд ли Эмери будет серьезно ротировать состав – болельщикам на "Парк де Пренс" нужно вернуть надежду на светлое будущее команды, а сделать это можно только путем уверенной победы над "Марселем".

"Провансальцы" пока борются за вторую строчку Лиги 1 – расстояние между ними и "Монако" составляет всего 1 балл. Команда Руди Гарсии сейчас пребывает просто в отменной форме: в чемпионате и кубке страны марсельцы не проигрывают уже 10 матчей к ряду, причем в 8 из них были добыты победы. Даже несмотря на проигрыш в ответном матче Лиги Европы против "Браги" (0:1), южане прошли дальше – первая встреча завершилась их разгромной победой (3:0).

Интересные факты противостояния ПСЖ и "Марселя":

ПСЖ выиграл 13 последних домашних матчей чемпионата Франции.

Беспроигрышная серия "Марселя" в Лиге 1 составляет 8 матчей.

В 6 из 7 последних встреч команд на "Парк де Пренс" между ПСЖ и "Марселем" хозяева не пропустили ни одного гола.

Ориентировочные составы на игру:

ПСЖ: Ареоля, Алвес, Силва, Маркиньос, Берчиче, Диарра, Вератти, Рабьо, Неймар Мбаппе, Кавани.

"Марсель": Пеле, Сакай, Рами, Роланду, Амави, Замбо-Ангиссо, Луис Густаво, Товен, Сансон, Пайет, Жермен.

Прогноз на матч ПСЖ – "Марсель":

"Марсель" сейчас силен как никогда, однако букмекеры не особо верят в их успех на "Парк де Пренс". ПСЖ будет рвать и метать на домашней арене, дабы доказать свою состоятельность как самим себе, так и всей Европе. Матч должен получиться результативным, несмотря но, что 5 из 7 последних поединков между этими соперниками закончились с одинаковым счетом – 2:0 в пользу ПСЖ.

Вероятность победы ПСЖ букмекеры оценивают коэффициентом 1,27, ничьей – 7,00, победы "Марселя" – 11,50.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСЖ 26 68
2 Монако 27 57
3 Марсель 26 55
4 Лион 26 49
5 Монпелье 27 39
6 Нант 27 39
7 Ренн 27 38
8 Бордо 26 35
9 Ницца 26 35
10 Генгам 27 35
11 Дижон 27 35
12 Сент-Этьен 26 33
13 ФК Кан 27 32
14 Страсбур 27 31
15 Амьен 27 29
16 Тулуза 27 28
17 Анжер 27 28
18 Труа 27 28
19 Лилль 27 27
20 Метц 27 19
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