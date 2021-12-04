ПСЖ принял решение о будущем Паредеса

Фото инстаграм Леандро Паредеса

Полузащитник ПСЖ Леандро Паредес, несмотря на появившиеся слухи, останется в парижском клубе.

По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны ведут переговоры о продлении действующего контракта.

Соглашение аргентинца действует до 30 июня 2023 года. На какой срок может быть рассчитан новый договор, пока неизвестно.

В текущем сезоне Паредес сыграл за ПСЖ 7 матчей и сделал 1 ассист.

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