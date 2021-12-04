ПСЖ принял решение о будущем Паредеса
Фото инстаграм Леандро Паредеса
Полузащитник ПСЖ Леандро Паредес, несмотря на появившиеся слухи, останется в парижском клубе.
По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны ведут переговоры о продлении действующего контракта.
Соглашение аргентинца действует до 30 июня 2023 года. На какой срок может быть рассчитан новый договор, пока неизвестно.
В текущем сезоне Паредес сыграл за ПСЖ 7 матчей и сделал 1 ассист.
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|Лион
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|8
|Монпелье
|28
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|9
|Монако
|28
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|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
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|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
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|16
|Дижон
|28
|30
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|Сент-Этьен
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|Ним
|28
|27
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|Амьен
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|23
|20
|Тулуза
|28
|13