ПСЖ принял решение по будущему Ди Марии

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ПСЖ принял решение по будущему Ди МарииПСЖ принял решение по будущему своего вингера Анхеля Ди Марии, информирует Le Parisien.

Так, по сведениям источника, парижане намерены оставить 30-летнего игрока на "Парк де Пренс" еще минимум на сезон. Чемпионы Франции изменили свое решение по аргентинцу, которого они еще в начале лета собирались выставить на трансфер, после его удачного выступления в матче за Суперкубок страны против "Монако" и усердной работы во время предсезонной подготовки.

Напомним, ПСЖ может провернуть два громких трансфера. | soccernews.ru

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