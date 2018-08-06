ПСЖ принял решение по будущему Ди Марии

ПСЖ принял решение по будущему своего вингера Анхеля Ди Марии, информирует Le Parisien.

Так, по сведениям источника, парижане намерены оставить 30-летнего игрока на "Парк де Пренс" еще минимум на сезон. Чемпионы Франции изменили свое решение по аргентинцу, которого они еще в начале лета собирались выставить на трансфер, после его удачного выступления в матче за Суперкубок страны против "Монако" и усердной работы во время предсезонной подготовки.

Напомним, ПСЖ может провернуть два громких трансфера. | soccernews.ru