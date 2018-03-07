ПСЖ принял решение по будущему Эмери

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ПСЖ принял решение по будущему Эмери

Наставник ПСЖ Унаи Эмери по окончании сезона покинет клуб.

Как сообщает L'Equipe, руководство клуба, в связи с вылетом из Лиги Чемпионов, приняло решение не продлевать соглашение с испанским специалистом, которое истекает этим летом.

Напомним, что Эмери возглавил ПСЖ в 2016 году. За это время клуб дважды выиграл Суперкубок Франции и по одному разу Кубок Франции и Кубок французской лиги.

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