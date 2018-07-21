ПСЖ принял решение по будущему Рабьо

ПСЖ принял решение по будущему своего полузащитника Адриана Рабьо, информирует L'Equipe.

По сведениям источника, парижане не намерены продавать этим летом 23-летнего хавбека, который уже достиг соглашения по личному контракту с каталонской "Барселоной". Чемпионы Франции рассчитывают сохранить игрока и на следующий сезон, в течение которого клуб планирует таки продлить с ним действующее соглашение.

Напомним, ПСЖ близок к покупке Бонуччи. | soccernews.ru