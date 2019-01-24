ПСЖ принял решение по Паредесу

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ПСЖ принял решение по Паредесу

ПСЖ договорился с "Зенитом" о переходе полузащитника Леандро Паредеса за 47 миллионов евро, передает L’Équipe.

Контракт с 24-летним аргентинцем будет действовать до 2023 года.

24-летний Паредес перешел в "Зенит" летом 2017 года из "Ромы". Всего за российский клуб он провел 61 матч во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 15 голевых пасов.

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