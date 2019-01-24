ПСЖ принял решение по Паредесу
ПСЖ договорился с "Зенитом" о переходе полузащитника Леандро Паредеса за 47 миллионов евро, передает L’Équipe.
Контракт с 24-летним аргентинцем будет действовать до 2023 года.
24-летний Паредес перешел в "Зенит" летом 2017 года из "Ромы". Всего за российский клуб он провел 61 матч во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 15 голевых пасов.
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|Команда
|М
|О
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|2
|Краснодар
|17
|33
|3
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|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
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|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
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|Оренбург
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|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
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|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
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|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10