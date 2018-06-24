ПСЖ принял решение по Верратти

ПСЖ принял решение по полузащитнику Марко Верратти, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, французский клуб готов продать 25-летнего итальянца текущим летом, поскольку он перестал прогрессировать.

Впрочем, расставание с Верратти возможно только в случае, если ПСЖ получит достойное предложение по хавбеку.

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