ПСЖ принял трудновыполнимые требования Неймара

Теги псжкоутиньоливерпульбарселонанеймар

ПСЖ принял трудновыполнимые требования НеймараФранцузский ПСЖ готов пойти на все, дабы подписать форварда каталонской "БарселоныНеймара, информирует Le Parisien.

По сведениям издания, в случае переезда бразильца в Париж "красно-синие" будут готовы удовлетворить требования своего новичка - приобрести полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо и еще двух игроков мирового класса.

Однако, как ПСЖ, который в настоящее время работает над тем, чтобы обойти правило финансового Fair Play при трансфере Неймара, собирается провернуть еще три крупных сделки, не нарушив уставы ФИФА, остается непонятным. | http://soccernews.ru

комментарии
яяя

не успел даже перейти а уже во круг столько вони

Ответить

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Яшин вошел в число 30 лучших футболистов в рейтинге от FourFourTwo

Яшин вошел в число 30 лучших футболистов в рейтинге от FourFourTwo

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов