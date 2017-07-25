ПСЖ принял трудновыполнимые требования Неймара

Французский ПСЖ готов пойти на все, дабы подписать форварда каталонской "Барселоны" Неймара, информирует Le Parisien.

По сведениям издания, в случае переезда бразильца в Париж "красно-синие" будут готовы удовлетворить требования своего новичка - приобрести полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо и еще двух игроков мирового класса.

Однако, как ПСЖ, который в настоящее время работает над тем, чтобы обойти правило финансового Fair Play при трансфере Неймара, собирается провернуть еще три крупных сделки, не нарушив уставы ФИФА, остается непонятным. | http://soccernews.ru