ПСЖ принял важное решение по будущему Тухеля

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ПСЖ принял важное решение по будущему Тухеля

Руководство ПСЖ приняло важное решение по будущему главного тренера команды Томаса Тухеля, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, боссы парижан довольны работой немецкого специалиста, в связи с чем, подготовили для него новый контракт.

Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2020 года, а клуб предлагает 45-летнему наставнику продлить сотрудничество ещё на 12 месяцев.

Тухель возглавил ПСЖ 14 мая 2018 года. Под его руководством команда уверенно лидирует в Лиге 1, однако в Лиге Чемпионов пройти дальше 1/8 финала не удалось. Остановил французов "Манчестер Юнайтед".

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