ПСЖ приостановил переговоры с Неймаром о продлении контракта
Переговоры между ПСЖ и нападающим Неймаром о продлении контракта зашли в тупик, сообщает L'Equipe.
По сведениям издания, стороны обсуждали детали нового соглашения, но безрезультатно.
В связи с этим клуб решил приостановить диалог с бразильцем и его представителями.
Напомним, что действующий контракт Неймара с ПСЖ истекает в 2022 году. Минувшим летом форвард хотел уйти из команды и вернуться в "Барселону".
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