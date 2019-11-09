ПСЖ приостановил переговоры с Неймаром о продлении контракта

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ПСЖ приостановил переговоры с Неймаром о продлении контракта

Переговоры между ПСЖ и нападающим Неймаром о продлении контракта зашли в тупик, сообщает L'Equipe. 

По сведениям издания, стороны обсуждали детали нового соглашения, но безрезультатно.

В связи с этим клуб решил приостановить диалог с бразильцем и его представителями.

Напомним, что действующий контракт Неймара с ПСЖ истекает в 2022 году. Минувшим летом форвард хотел уйти из команды и вернуться в "Барселону".

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