ПСЖ приступил к переговорам по трансферу Хамеса

Стартовали переговоры между ПСЖ и "Реалом" по трансферу хавбека Хамеса Родригеса, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, агент колумбийца Жорже Мендеш пытается убедить своего клиента в том, чтобы он принял предложение ПСЖ.

Сообщается, что сумма сделки может составить 60 миллионов евро.

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