ПСЖ продал 120 тысяч футболок Неймара в августе

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ПСЖ продал 120 тысяч футболок Неймара в августе

Футболки форварда ПСЖ Неймара хорошо продавались в прошлом месяце, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, количество проданных маек составило 120 тысяч. Стоимость футболист составляет 100 евро. Таким образом оборот на них составил 12 миллионов евро.

Впрочем, почти вся прибыль пошла не ПСЖ, а компании-производителю Nike. Парижане получают фиксированную сумму от контракта с компанией, а также порядка 10-15 процентов от стоимость каждой футболки.

Напомним, что 25-летний Неймар перешел в "Барселону" летом за 222 миллиона евро.

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