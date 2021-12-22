ПСЖ продал почти миллион футболок с фамилией Месси

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Директор "Пари Сен-Жермен" по спонсорским сделкам Марк Армстронг рассказал, что клуб продал почти миллион футболок с фамилией аргентинского нападающего Лионеля Месси.

"Месси является отличным активом. Он невероятно влияет на клуб с коммерческой точки зрения. Думаю, что в прошлом году мы продали больше футболок, чем кто-либо другой. А в этом году спрос вырос еще на 30-40 процентов. Футболок с фамилией Месси мы продали почти миллион штук", - приводит слова Армстронга Goal.com.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 15 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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