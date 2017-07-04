ПСЖ продлил контракт с Моттой

Полузащитник Тьяго Мотта остается в ПСЖ.

Напомним, что контракт с футболистом истек 30 июня этого года.

В пресс-службе столичного клуба заявили, 34-летний футболист подписал однолетнее соглашение.

Мотта играет за ПСЖ с 2012 года.

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