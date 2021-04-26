ПСЖ продлил контракт с Навасом

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ПСЖ продлил контракт с НавасомФото: Твиттер @PSG_inside 
Официальный сайт ПСЖ сообщает о том, что клуб и голкипер команды Кейлор Навас подписали новый контракт.

Новый договор 34-летнего костариканца с парижанами рассчитан до 2024 года.

Вратарь перешел в ПСЖ в 2019 года из "Реала". За это время он сыграл 72 матча за клуб, 34 из них – на ноль.

В составе французского гранда Навас стал чемпионом страны и обладателем Кубка Франции и Кубка Лиги.

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