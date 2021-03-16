ПСЖ продлил контракт с основным защитником

Пресс-служба "Пари Сен-Жермен" на официальном сайте объявила о продлении контракта с испанским защитником Хуаном Бернатом.

Соглашение будет действовать до июня 2025 года. Прежний контракт истекал ближайшим летом, поэтому футболист мог покинуть клуб на правах свободного агента. В настоящее время он восстанавливается после разрыва крестообразной связки колена.

28-летний Бернат выступает за ПСЖ с 2018 года. Всего он провел за клуб 76 матчей, забил шесть голов и отдал 10 результативных передач. Ранее играл за "Валенсию" и "Баварию". За сборную Испании сыграл семь матчей и забил один гол.

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