ПСЖ продлил контракт с основным защитником
Пресс-служба "Пари Сен-Жермен" на официальном сайте объявила о продлении контракта с испанским защитником Хуаном Бернатом.
Соглашение будет действовать до июня 2025 года. Прежний контракт истекал ближайшим летом, поэтому футболист мог покинуть клуб на правах свободного агента. В настоящее время он восстанавливается после разрыва крестообразной связки колена.
28-летний Бернат выступает за ПСЖ с 2018 года. Всего он провел за клуб 76 матчей, забил шесть голов и отдал 10 результативных передач. Ранее играл за "Валенсию" и "Баварию". За сборную Испании сыграл семь матчей и забил один гол.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
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|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13