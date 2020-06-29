ПСЖ продлил контракт с ветераном команды

"Пари Сен-Жермен" объявил о продлении контракта с бразильским защитником Тиаго Силвой, сообщает официальный сайт французского клуба.

Новое соглашение Силвы с ПСЖ будет действовать до фактического завершения сезона. Также парижане на таких же условиях продлили соглашения с вратарем Серхио Рико и нападающим Эриком Шупо-Мотингом.

В нынешнем сезоне 35-летний Силва провел за ПСЖ 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Силва летом покинет ПСЖ и может перейти в "Эвертон".

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