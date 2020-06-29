ПСЖ продлил контракт с ветераном команды

Теги псжтиаго силва

ПСЖ продлил контракт с ветераном команды

"Пари Сен-Жермен" объявил о продлении контракта с бразильским защитником Тиаго Силвой, сообщает официальный сайт французского клуба.

Новое соглашение Силвы с ПСЖ будет действовать до фактического завершения сезона. Также парижане на таких же условиях продлили соглашения с вратарем Серхио Рико и нападающим Эриком Шупо-Мотингом

В нынешнем сезоне 35-летний Силва провел за ПСЖ 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Силва летом покинет ПСЖ и может перейти в "Эвертон".

Не пропустите: ПСЖ объявил о продлении контракта с Курзава до 2024 года. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Похож ли я на моего братишку?" Криштиану Роналду удивил фанатов новой прической

"Похож ли я на моего братишку?" Криштиану Роналду удивил фанатов новой прической

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов