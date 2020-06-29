ПСЖ продлил контракт с ветераном команды
"Пари Сен-Жермен" объявил о продлении контракта с бразильским защитником Тиаго Силвой, сообщает официальный сайт французского клуба.
Новое соглашение Силвы с ПСЖ будет действовать до фактического завершения сезона. Также парижане на таких же условиях продлили соглашения с вратарем Серхио Рико и нападающим Эриком Шупо-Мотингом.
В нынешнем сезоне 35-летний Силва провел за ПСЖ 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Силва летом покинет ПСЖ и может перейти в "Эвертон".
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|Команда
|М
|О
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|Марсель
|28
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|Ренн
|28
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|Лилль
|28
|49
|5
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|28
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|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
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|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
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|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13