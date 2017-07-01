ПСЖ продлил соглашение с Маркиньосом

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ПСЖ продлил соглашение с Маркиньосом

Защитник Маркиньос продлил соглашение с ПСЖ, сообщает официальный твиттер клуба.

Новый контракт будет действовать до лета 2022 года. Напомним, что ранее игроком интересовались "Барселона" и "МЮ".

В минувшем сезоне Маркиньос сыграл 44 матча и забил 4 гола.

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