ПСЖ продлил соглашение с Маркиньосом

Защитник Маркиньос продлил соглашение с ПСЖ, сообщает официальный твиттер клуба.

Новый контракт будет действовать до лета 2022 года. Напомним, что ранее игроком интересовались "Барселона" и "МЮ".

В минувшем сезоне Маркиньос сыграл 44 матча и забил 4 гола.

Читайте также: Каллегари хочет покинуть ПСЖ. | http://soccernews.ru