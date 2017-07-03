ПСЖ продлил соглашение с Веа

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ПСЖ продлил соглашение с Веа

Форвард Тимоти Веа заключил новый контракт с ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.

17-летний футболист продлил контракт до 2020 года. Отметим, что это первое профессиональное соглашение игрока.

Также стоит отметить, что он является сыном Джорджа Веа, который в 1995 стал обладателем "Золотого мяча".

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