ПСЖ продлил соглашение с Веа

Форвард Тимоти Веа заключил новый контракт с ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.

17-летний футболист продлил контракт до 2020 года. Отметим, что это первое профессиональное соглашение игрока.

Также стоит отметить, что он является сыном Джорджа Веа, который в 1995 стал обладателем "Золотого мяча".

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