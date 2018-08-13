ПСЖ продлил соглашение со своим защитником

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ПСЖ продлил соглашение со своим защитником

Защитник ПСЖ Преснель Кимпембе продлил соглашение с клубом.

Как сообщает официальный сайт клуба, новый контракт будет действовать до июня 2023 года.

Кимпембе выступает за первую команду ПСЖ с 2014 года. За это время он провел 83 матча.

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