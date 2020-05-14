ПСЖ продлит контракт с одним из ветеранов команды

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ПСЖ продлит контракт с одним из ветеранов команды

ПСЖ близок к продлению контракта с центральным защитником Тиаго Силвой, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, стороны, вероятно, продлят сотрудничество до лета 2021 года с опцией пролонгации договора ещё на один сезон.

При этом зарплата бразильского ветерана заметно снизится. Сейчас он зарабатывает 14 миллионов евро.

35-летний Силва выступает за ПСЖ с лета 2012 года, сыграл 310 матчей, забил 17 голов и сделал 5 ассистов.

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