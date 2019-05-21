ПСЖ продолжает борьбу за хавбека "Наполи" Аллана

Теги псжнаполитрансферыаллан

ПСЖ продолжает борьбу за хавбека "Наполи" Аллана

Хавбек "Наполи" Маркес Аллан этим летом может перейти в другой клуб. Об этом сообщает AS.

По данным источника, на 28-летнего бразильца претендует ПСЖ. На данный момент идут переговоры.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб просил 80 миллионов евро за футболиста. Парижский клуб готов заплатить 50 миллионов евро. 

Аллан перешел в "Наполи" в 2015 году из "Удинезе" за 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне он участвовал в 47 матчах, забив 1 гол и сделав 3 результативные передачи. 

А еще: "Барселона" способна выиграть Лигу Чемпионов! Нужно лишь подписать этих 5 игроков | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главный тренер киевского "Динамо" может возглавить "Рубин"

Главный тренер киевского "Динамо" может возглавить "Рубин"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 37 90
2 Наполи Наполи 37 79
3 Аталанта Аталанта 37 66
4 Интер Милан Интер Милан 37 66
5 Милан Милан 37 65
6 Рома Рома 37 63
7 Торино Торино 37 60
8 Лацио Лацио 37 59
9 Сампдория Сампдория 37 50
10 Сассуоло Сассуоло 37 43
11 СПАЛ СПАЛ 37 42
12 Болонья Болонья 37 41
13 Кальяри Кальяри 37 41
14 Парма Парма 37 41
15 Фиорентина Фиорентина 37 40
16 Удинезе Удинезе 37 40
17 Эмполи Эмполи 37 38
18 Дженоа Дженоа 37 37
19 Фрозиноне Фрозиноне 37 24
20 Кьево Кьево 37 16
Полная таблица

топ-5 тегов