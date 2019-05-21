ПСЖ продолжает борьбу за хавбека "Наполи" Аллана

Хавбек "Наполи" Маркес Аллан этим летом может перейти в другой клуб. Об этом сообщает AS.

По данным источника, на 28-летнего бразильца претендует ПСЖ. На данный момент идут переговоры.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб просил 80 миллионов евро за футболиста. Парижский клуб готов заплатить 50 миллионов евро.

Аллан перешел в "Наполи" в 2015 году из "Удинезе" за 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне он участвовал в 47 матчах, забив 1 гол и сделав 3 результативные передачи.

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