ПСЖ продолжает борьбу за хавбека "Наполи" Аллана
Хавбек "Наполи" Маркес Аллан этим летом может перейти в другой клуб. Об этом сообщает AS.
По данным источника, на 28-летнего бразильца претендует ПСЖ. На данный момент идут переговоры.
Ранее сообщалось, что итальянский клуб просил 80 миллионов евро за футболиста. Парижский клуб готов заплатить 50 миллионов евро.
Аллан перешел в "Наполи" в 2015 году из "Удинезе" за 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне он участвовал в 47 матчах, забив 1 гол и сделав 3 результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|37
|90
|2
|Наполи
|37
|79
|3
|Аталанта
|37
|66
|4
|Интер Милан
|37
|66
|5
|Милан
|37
|65
|6
|Рома
|37
|63
|7
|Торино
|37
|60
|8
|Лацио
|37
|59
|9
|Сампдория
|37
|50
|10
|Сассуоло
|37
|43
|11
|СПАЛ
|37
|42
|12
|Болонья
|37
|41
|13
|Кальяри
|37
|41
|14
|Парма
|37
|41
|15
|Фиорентина
|37
|40
|16
|Удинезе
|37
|40
|17
|Эмполи
|37
|38
|18
|Дженоа
|37
|37
|19
|Фрозиноне
|37
|24
|20
|Кьево
|37
|16