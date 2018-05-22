ПСЖ продолжает переговоры с Буффоном

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ПСЖ продолжает переговоры с Буффоном

ПСЖ не оставляет попыток подписать итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, агент голкипера Сильвано Мартина прибыл в Париж и провел переговоры с представителями французского клуба.

Скорее всего, 40-летний Буффон подпишет с ПСЖ контракт до лета 2020 года.

Напомним, что Буффон покинул "Ювентус", за который выступал 17 лет.

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