ПСЖ продолжает вести переговоры с Неймаром о продлении контракта

Руководство ПСЖ продолжает вести переговоры с форвардом Неймаром. Об этом сообщает Get French Football News.



По данным источника, парижане хотят продлить контракт с футболистом, несмотря на его желание вернуться в "Барселону".



Переговоры ведутся уже несколько месяцев, однако стороны пока не договорились об условиях соглашения.



Нынешнее соглашение игрока рассчитано до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 10 результативных передач. На счету 23-летнего Дембеле один гол в девяти матчах за "Барселону".

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